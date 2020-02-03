Никто в мире не может проводить крупномасштабные соревнования по гимнастике так, как это делает Азербайджан – турецкий тренер

3 февраля 2020 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены команды Турции по художественной гимнастике в групповых упражнениях рады находиться в Баку на учебно-тренировочных сборах, сказала в понедельник Trend турецкий тренер Камелия Дунавска.

"Учебно-тренировочные сборы турецкой команды в групповых упражнениях проходят в Баку в течение недели. В Азербайджан на сборы мы приехали, потому что в Национальной арене гимнастики прекрасные возможности для подготовки спортсменок, которых нет у нас в Турции. Благодарю Федерацию гимнастики Азербайджана за созданную для наших спортсменок возможность тренироваться в столь замечательных условиях. Думаю, что все члены команды могли только мечтать о таком зале, девочкам здесь удобно и комфортно, они рады находиться в Баку", - сказала Дунавска, добавив, что после сборов команда отправится на свои первые соревнования этого сезона в Москву.

Вспоминая прошлогодний Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку, турецкий тренер отметила, что азербайджанские гимнастки добились на нем больших успехов.

"Команда Азербайджана продемонстрировала большой прогресс. Как в индивидуальной программе, так и программе групповых упражнений азербайджанские гимнастки прошли квалификацию на Олимпийские игры. Это большой успех, потому что на соревновании присутствовала огромная конкуренция", - сказала Камелия Дунавска.

Турецкий тренер также отметила великолепную организацию соревнований в Баку: "Думаю, никто в мире не может проводить крупномасштабные соревнования по гимнастике так, как это делает Азербайджан", - сказала она.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева).

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