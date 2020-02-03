В Сумгайыте строятся льготные квартиры

3 февраля 2020 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана по обеспечению населения жильем, а также улучшению жилищно-бытовых условий, Государственное агентство жилищного строительства реализует очередной проект в Сумгайыте.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, согласно постановлению Кабинета министров земельный участок площадью 0,76 гектара в 41-м переулке Сумгайыта передано в его распоряжение для строительства многоэтажного жилого здания. В соответствии с проектом, здесь будет построены два 9-этажных здания.

В целом число квартир в этих зданиях составит 144, из них 36 - однокомнатных, 72 - двухкомнатных, 36 - трехкомнатных. Площадь однокомнатных квартир примерно равна 35, двухкомнатных - 56, трехкомнатных - 74 квадратным метрам. Квартиры, которые будут представлены гражданам на льготных условиях, будут полностью отремонтированы и снабжены кухонной мебелью, индивидуальной системой отопления (в том числе газовым котлом), а также водными, газовыми и электрическими счетчиками.

Наряду со строительством многоэтажных жилых зданий, на территории также будут созданы инженерно-коммуникационные системы, проведены работы по озеленению и благоустройству, а также передано в пользование футбольное поле. Согласно прогнозу, работы будут завершены до конца 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев).

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