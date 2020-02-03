Азербайджан всегда достойно встречает спортсменов – казахстанский тренер

БАКУ/Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы членов сборной команды Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает в понедельник Trend.

Как отметил главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике Сергей Вертянкин, на сборы в Баку команда приехала 30 января.

"Азербайджан всегда достойно встречает спортсменов, предоставляет все необходимые условия. Мы приехали на сборы перед Кубком мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который состоится в Баку 15-16 февраля, чтобы опробовать снаряды на две недели раньше. Думаю, что все пройдет хорошо и мы успешно подготовимся к Кубку мира. Команду Казахстана будут представлять четыре спортсмена – два гимнаста на акробатической дорожке и два - в прыжках на батуте", - сказал тренер.

По словам Вертянкина, на Кубок мира приедут сильные спортсмены.

"Перед каждым соревнованием мы поднимаем планку. Нужно, чтобы все наши спортсмены выполнили свою сложную программу, вышли в финал соревнования и могли бороться за медали. Команды, которые приедут на Кубок – сильные, у всех есть хорошие спортсмены, лидеры, с которыми мы будем достойно соревноваться", - отметил он.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020. В Кубке примут участие 150 гимнастов из 30 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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