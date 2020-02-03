Азербайджан всегда достойно встречает спортсменов – казахстанский тренер

3 февраля 2020 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы членов сборной команды Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает в понедельник Trend.

Как отметил главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике Сергей Вертянкин, на сборы в Баку команда приехала 30 января.

"Азербайджан всегда достойно встречает спортсменов, предоставляет все необходимые условия. Мы приехали на сборы перед Кубком мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который состоится в Баку 15-16 февраля, чтобы опробовать снаряды на две недели раньше. Думаю, что все пройдет хорошо и мы успешно подготовимся к Кубку мира. Команду Казахстана будут представлять четыре спортсмена – два гимнаста на акробатической дорожке и два - в прыжках на батуте", - сказал тренер.

По словам Вертянкина, на Кубок мира приедут сильные спортсмены.

"Перед каждым соревнованием мы поднимаем планку. Нужно, чтобы все наши спортсмены выполнили свою сложную программу, вышли в финал соревнования и могли бороться за медали. Команды, которые приедут на Кубок – сильные, у всех есть хорошие спортсмены, лидеры, с которыми мы будем достойно соревноваться", - отметил он.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020. В Кубке примут участие 150 гимнастов из 30 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку нас встретили очень тепло - казахстанский гимнаст
Общество 18:12
Никто в мире не может проводить крупномасштабные соревнования по гимнастике так, как это делает Азербайджан – турецкий тренер
Общество 15:59
Федерация гимнастики Азербайджана всегда создает лучшие условия для тренировок
Общество 14:32
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман
Общество 22 января 15:44
Участие в Кубке мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку подтвердили десятки стран
Общество 4 января 17:21
Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
Общество 8 декабря 2019 20:39
Лента новостей
В Азербайджане созданы новые избирательные участки
Политика 18:34
Грузия начнет новый проект в прибрежной Кобулети
Бизнес 18:29
Минэкологии: волонтерство стало образом жизни молодежи Азербайджана
Общество 18:18
Главы МИД Туркменистана и США обсудили ситуацию в регионе
Туркменистан 18:18
В Баку нас встретили очень тепло - казахстанский гимнаст
Общество 18:12
Азербайджанский банк удвоил операционную прибыль
Финансы 18:08
В Ашхабаде проводится региональная встреча по проблеме браконьерства на Каспии
Туркменистан 18:05
В Казахстане рассматривают ряд проектов по "экономике простых вещей"
Бизнес 18:02
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День молодежи (ФОТО)
Общество 18:01