Минэкологии: волонтерство стало образом жизни молодежи Азербайджана

3 февраля 2020 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане волонтерство укоренилось во многих сферах деятельности и превратилось в масштабное движение, охватившее все слои общества.

Об этом в понедельник сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Сайара Мамедова.

По ее словам, волонтерство стало образом жизни для нынешней молодежи, и для поощрения этой деятельности Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2020 года в Азербайджане "Годом волонтеров".

"В апреле 2019 года минэкологии также примкнуло к этой деятельности, была сформирована команда эковолонтеров. Министерство планирует в этом году проведение ряда мероприятий в направлении совершенствования деятельности волонтеров, расширения их сферы интересов, использования их потенциала. Привлечение к программе волонтеров, продолжение тренингов и курсов для них - предстоящие задачи министерства", - сказала Мамедова.

По ее словам, планируется объединить всех волонтеров НПО, действующих в сфере охраны окружающей среды. Использование возможностей организаций, имеющих многолетний опыт в данной сфере, способствует обогащению практических знаний волонтеров.

"Помимо структурных новшеств, министерство также подготовило годовой план мероприятий. В соответствии с данным планом, волонтеров ожидают различные тренинги, стартапы, конкурсы, интеллектуальные соревнования, экологические туры, участие в международных мероприятиях в стране, а также много другого интересного. Наряду с этим, в течение года планируется реализация различных проектов и проведение мероприятий, куда будут привлекаться волонтеры других структур", - добавила Мамедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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