В Баку нас встретили очень тепло - казахстанский гимнаст

3 февраля 2020 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы членов сборной команды Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает в понедельник Trend.

"На учебно-тренировочные сборы в прекрасный, солнечный Баку мы приехали перед этапом Кубка мира, который будет проходить здесь. Нас встретили очень тепло. Азербайджан - гостеприимная страна, где проживают прекрасные люди. Сборы проходят отлично, условия созданы шикарные, база гимнастики в Баку – одна из лучших в мире. Поэтому мы рады, что можем тренироваться и готовиться к соревнованиям в таких условиях", - сказал казахстанский спортсмен Пирмаммад Алиев.

По словам спортсмена, в том, что команда Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке приехала на сборы в Баку перед Кубком мира есть множество положительных моментов.

"В первую очередь проходит акклиматизация, а во-вторых, мы приноравливаемся к местному оборудованию. Намного лучше заранее приезжать на сборы, чем прямо перед соревнованием. На предстоящем Кубке мира наша основная цель - попасть в финал и заработать больше очков для завоевания лицензий на Олимпийские игры в Токио. Поэтому мы будем бороться изо всех сил, чтобы завоевать золотую медаль", - добавил он.

Говоря об азербайджанских гимнастах, Пирмаммад Алиев добавил, что в Азербайджане есть перспективные спортсмены и многообещающая молодежь.

Соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит квалификационный характер на Олимпийские игры-2020 в Токио. В Кубке мира примут участие150 гимнастов из 30 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева).

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