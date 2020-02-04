В Азербайджане будет подготовлен гимн, посвященный волонтерам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2020 года "Годом волонтеров" радует меня, как представителя молодежи, более 10 лет поощряющего эту деятельность, а также организации, функционирующие в этом направлении, и тысячи представителей молодежи, сказал во вторник Trend президент Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев.

По его словам, в рамках молодежной политики развиваются различные направления деятельности, одно из которых волонтерство.

Гулиев отметил, что политика волонтерства, повышая роль молодежи в деле государственности, создает определенные возможности для того, чтобы в будущем они могли построить карьеру, накопить опыт и поверить в себя.

"Нам хочется, чтобы деятельность волонтеров обрела широкий размах - вышла за пределы Баку и распространилась по всей стране. Мы видим волонтерскую деятельность не только в организации мероприятий международного уровня, но и в развитии местных общин, совместной работе по решению проблем, с которыми сталкиваются граждане в экологической, социальной и других направлениях",- сказал президент Объединения.

Гулиев считает, что у молодежи необходимо повышать уровень знаний о волонтерстве.

"Наше объединение, которое функционирует с 2000 года, старается наладить международное сотрудничество для обеспечения международной интеграции молодежи, внесения вклада в устранение социальных экономических, экологических проблем, расширение волонтерского движения в этом направлении. За 20-летний период деятельности Объединение провело более 200 местных и международных проектов",- отметил Гулиев.

Он подчеркнул, что в последние годы Общественное объединение поддерживает и проекты, реализуемые и другими организациями: "С 2018 года Департамент искусства и культуры Общественного объединения волонтеров Азербайджана 1 июня в День защиты детей организует награждение по детской номинации".

Azerbaijan Golden Kids Awards

Проект нацелен на развитие детей и молодежи и оказание поддержки по выявлению у них профессиональных навыков. В этом году Общественное объединение планирует в третий раз реализовать проект на международном уровне, в котором примут участие представители Турции, Украины, России и других стран.

По словам Гулиева, для повышения интереса к волонтерской деятельности, а также обеспечения участия талантливой и творческой молодежи необходимо подготовить гимн, посвященный этой деятельности.

Президент Объединения сказал, что переговоры в этой сфере уже ведутся.

В заключение он добавил, что для расширения волонтерской деятельности планируется реализовать экологические проекты, в которых планируется участие сотен представителей молодежи, проживающей в регионах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова).

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