В Азербайджане оплату услуг адвокатов будет осуществлять Коллегия адвокатов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане оплату услуг адвокатов будет осуществлять в безналичной форме Коллегия адвокатов, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим Кабинет министров внес поправку в решение "О размере суммы, которая должны выплачиваться адвокатам, переводчикам, специалистам и экспертам".

В действующей версии решения установленные им суммы вносятся на счетный баланс структуры, в которой работает адвокат, из средств, предусмотренных для этих целей в госбюджете, по территориальному признаку на основании решения суда в соответствии с отчетом, представленным адвокатом.

В новом решении указано, что суммы, установленные этим решением, будут выплачиваться Коллегией адвокатов адвокатской структуре или в индивидуальном порядке безналичным способом за счет средств, предусмотренных для этих целей в госбюджете отдельной строкой для Коллегии адвокатов, на основании обоснованного решения суда в соответствии с отчетом, представленным адвокатом.

Напомним, что в случаях, предусмотренных в статьях 193.2, 193.4 и 194 Уголовно-процессуального кодекса, оплата адвокату за каждый час оказанной юридической помощи установлена в размере 6 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова).

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