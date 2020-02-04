Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)

4 февраля 2020 10:21 (UTC+04:00)

Делегация Республики Казахстан во главе с членом Мажилиса Парламента Магеррамом Магеррамовым посетила Бакинский государственный университет (БГУ).

В состав делегации входили руководитель пресс-службы республиканского государственного учреждения «Когамдык келисим» при Президенте Республики Казахстан Ханшайым Байдаулетова, глава секретариата Ассамблеи народа Казахстана по городу Нур-Султан Леззет Кусаинова; глава «Когамдык келисим» при акимате города Нур-Султан Нуралы Айдашев, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкеримов и посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

Ректор Эльчин Бабаев коснулся важности существующих связей между БГУ и казахстанскими вузами. Ректор отметил, что студенты из Казахстана прошли стажировку на нескольких факультетах университета и подчеркнул важность обмена студентами и преподавателями.

Подчеркнув важность взаимных визитов руководителей двух стран, глава казахстанской делегации Магеррам Магеррамов рассказал о двусторонних связях и их перспективах.

Делегация посетила Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при БГУ, где их проинформировали о деятельности центра, проделанной работе в последние годы, реализуемых проектах и ​​программах.

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  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
  • Делегация Республики Казахстан посетила БГУ (ФОТО)
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