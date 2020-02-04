Др.Мирджалал Кязыми: «Я горжусь тем, что являюсь представителем этой благородной профессии!»

Представляем вашему вниманию интервью с хирургом-трансплантологом Центрального таможенного госпиталя, доктором Мирджалалом Кязыми.

- В 2019 году Вы с коллегами провели юбилейную 500-ю операцию по трансплантации почки, что стало знаменательным событием. Какими событиями еще запомнился прошедший год?

- 2019 год с медицинской точки зрения стал для нас весьма удачным, но в то же время и весьма напряженным. Как Вы знаете, в 2019 году под моим руководством была проведена 500-я операция по трансплантации почки. Судьба распорядилась так, что эта «юбилейная» операция состоялась в Центральном Таможенном Госпитале. Этот факт стал большим событием и для страны, и для меня, и для всего нашего коллектива. Скорее всего, именно эта операция и останется в моей памяти самым знаменательным и запоминающимся событием прошлого года. К тому же работа нашей команды проходила в очень интенсивном режиме. В течение года мы провели пациентам 107 операций по трансплантации органов, из которых 51 – по пересадке печени, 56 – по пересадке почки. Нам пришлось иметь дело и с тяжелобольными пациентами, но результаты лечения и в этих случаях оказались весьма и весьма удовлетворительными. В течение года нами было успешно проведено 9 операций по трансплантации органов детям. По сравнению с предыдущими годами, 2019 год отличился тем, что в этот период нами было проведено наибольшее количество операций, следовательно мы помогли сохранить жизнь большему числу людей.

- Вы дарите надежду людям, которые в борьбе за жизнь уже опустили руки. Как у Вас получается при этом управлять собственными эмоциями? Насколько сложно быть трансплантологом?

В первую очередь, я – хирург. Каждый день я сталкиваюсь с десятками хирургических больных. Каждый клинический случай для нас особенный, каждый пациент для нас важен, и к каждому из них мы стараемся найти индивидуальный подход.

Естественно, перед каждой операцией я волнуюсь, переживаю, как и любой другой хирург. Как говорится, ничто человеческое нам ни чуждо. Но мы должны быть настроены оптимистично, ведь наши эмоции передаются больным. Я расскажу вам одну историю…

Был у меня один пациент – 11-летний ребенок, который страдал от цирроза печени. Ему была проведена пересадка печени при донорстве матери. Признаюсь, операция была серьезной и комплексной. После операции я часто навещал его. Я чувствовал, что он доверяет мне и всеми силами старается поправиться. В июле прошлого года мы пришли к решению выписать его. Я пришел к нему, когда он собирался домой, и поинтересовался его самочувствием. Мы долго беседовали и в конце я спросил, не хочет ли он мне что-то сказать? Он просто обнял меня, ничего не сказав. Просто представьте, что я почувствовал в этот момент… Что это значило для меня?.. Пожалуй, это был самый трогательный момент за все время моей хирургической практики!

А как трансплантолог, я могу сказать, что трансплантология на сегодняшний день является одной из самых сложных и ответственных форм спасения жизни в медицине. Ситуации, о которых мы раньше читали только в научно-фантастических романах, сегодня превращаются в реальность. Ежегодно благодаря трансплантологам к жизни возвращаются тысячи людей. Современная трансплантология является одной из самых высших ступеней в развитии медицины. Я горжусь тем, что и мне посчастливилось стать представителем этой благородной профессии!

- Возникали ли в течение прошлого года ситуации, с которыми Вам пришлось столкнуться впервые? Если да, то расскажите о них подробнее.

- В прошлом году мы действительно стали первооткрывателями. Этот случай стал достижением не только коллектива нашего госпиталя, но и всей медицинской отрасли в стране. Мы провели очень серьезную операцию на 5-летнем ребенке. Решиться на ее проведение само по себе было рискованно. Когда к нам обратились родители этого ребенка, он страдал острой печеночной недостаточностью.

Мы диагностировали у ребенка гиперлипидемию. После ряда обследований стало ясно, что в результате повышения уровня липидов кровеносные сосуды больного, в особенности коронарные артерии, питающие сердце, закупорились, и окклюзия достигла 90%. Это довольно критический показатель для сердечно-сосудистой системы, который мог в любую минуту сыграть роковую роль в жизни больного. Проконсультировавшись с нашими кардиохирургами, мы пришли к решению провести этому пациенту одновременно аортокоронарное шунтирование и трансплантацию печени.

Впервые совместно с командой врачей под руководством известного в стране кардиохирурга Рашада Махмудова мы провели на сердце ребенка рестриктивно-шунтирующую операцию коронарных сосудов (by pass). Это стало новым опытом для врачей в нашей стране. Наряду с этим, эта операция стала первой, проведенной без подключения к аппарату искусственного кровообращения. Конечно, риск был высокий, но критическое состояние больного требовало неотложного вмешательства, и оно оказалось успешным. Вслед за данной операцией этому же 5-летнему ребенку мы трансплантировали левую долю печени, которая была операционным путем извлечена у донора доктором Кямраном Бейдуллаевым. С момента операции этого больного прошло уже несколько месяцев. Состояние пациента оценивается как нормальное, он уже может играть со сверстниками и в скором времени готовится пойти в школу.

- Какие трудности приходится преодолевать в Вашей профессии?

- В 2019 году помимо трансплантаций печени и почек нам пришлось провести и ряд других сложных операций. К слову, после окончания 5-летнего обучения общей хирургии в Азербайджанском медицинском университете, я в течение 3 лет дополнительно обучался в области трансплантации органов. Хирург, проводящий трасплантологические операции, способен проводить и другие сложные и комплексные хирургические операции. Как я уже сказал, в 2019 году помимо 107 трансплантаций органов (51 – печени и 56 – почек), нами был проведен ряд сложных хирургических процедур, в частности, резекция печени, операции на поджелудочной железе, комплексные операции на кишечнике и желчных протоках.

Что касаемо сложностей, они присутствуют в любой профессии. Наша работа напрямую связана с людьми, их жизнями. Конечно, для меня всегда наиболее волнительным является общение с моими маленькими пациентами, детьми. Когда я возвращаю их к полноценной жизни я искренне радуюсь и горжусь, что выполняю свой человеческий и врачебный долг.

- Какие новые вершины планируете покорить в текущем году? Что сулит Вам 2020-й год?

- Медицинская наука, как и здравоохранение в целом, не стоит на месте, а регулярно развивается. Мы же стараемся следовать последним инновациям в мировой медицине и внедрять в Азербайджане передовые технологии и новые методы лечения. Мы не только стоим на страже здоровья граждан, но и стараемся быть новаторами как в подходах к трансплантологии, так и к

общей хирургии. Центральный таможенный госпиталь, в котором я работаю, является современным мультидисциплинарным медицинским учреждением, оказывающим высокопрофессиональные услуги по всем направлениям. Именно в связи с этим, я очень оптимистично смотрю в будущее и вместе с коллективом Госпиталя планирую в 2020 году достичь еще более высоких результатов в нашей работе.

Автор интервью: Диляра Заманова, PR-специалист

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