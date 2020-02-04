Выписан из медучреждения гражданин Китая, госпитализированный в Баку с подозрением на коронавирус

4 февраля 2020 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выписан из первого Клинического медцентра в Баку гражданин Китая Женгхай Лю Йоша (Zhenghai Liu Yousha), помещенный на карантин в связи с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник Trend

24-летний гражданин Китая находился на карантине с 27 января.

Напомним, что Женгхай Лю Йоша учится на третьем курсе факультета американоведения БГУ. Ранее он обратился в Клинический медцентр с подозрением на заражение коронавирусом. Признаков заражения у него не обнаружено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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