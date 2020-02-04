Что такое экологические коридоры, и как сохранить исчезающие виды животных?

Реализуемый в Азербайджане проект Eco-Corridor Fund for the Caucasus нацелен на создание коридоров между Особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) для свободной миграции животных. Под ООПТ следует понимать заповедники, Национальные парки (заказники допускают хозяйственную деятельность человека), - все то, где охрана природы производится работниками этих парков с помощью административных ресурсов и методов.

Помимо Азербайджана данный проект реализуется также в Грузии и Армении и очень важен для сохранения биоразнообразия всего Кавказа, поскольку в ближайшее время Eco-Corridor Fund for the Caucasus - проект Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) охватит также южную часть России.

Проект стартовал в рамках общей природоохранной концепции WWF, взявшей начало еще в 2001 году. Первый этап региональной программы охватывал 2001-2005 года и включал не только Азербайджан, Грузию и Армению, но также Россию, Иран и Турцию. Тогда было собрано мнение более сотни экспертов и определены общие направления, а также определены территории, где обитают животные, находящиеся на грани вымирания и нуждающиеся в защите.

В 2006 году программа вступила в более активную фазу, тогда удалось выявить 26 основных направлений работ и сконцентрироваться на 56 территориях.

Концепция развивалась поэтапно и подвергалась перезагрузке в 2012 и 2016 годах. При этом она каждый раз обновлялась, включала новые, более усовершенствованные методики работы и более конкретные целенаправленные проекты. В ходе работ удалось выявить, что на данной территории на грани вымирания находятся 360 видов животных, и если все пройдет успешно, то удастся сохранить и стимулировать к увеличению популяции 160 видов. Для всего Кавказа были определены 230 территорий, где должны были проводиться природоохранные работы.

Важность данного проекта заключается в том, что наряду с природоохранными мероприятиями, он также включает элементы социальных и экономических мер по поддержанию уровня жизни населения. Проект WWF предусматривает конкретные экономические инструменты

для землепользователей с тем, чтобы они создавали условия для свободного передвижения животных также и вне парков.

Механизм простой. Допустим, на конкретном частном участке земли фермером выращивается агрокультура. В то же время через эту территорию могут мигрировать дикие животные. Если не предпринять конкретных мер, то фермер потерпит убытки, поскольку посевы будут вытоптаны или съедены. А в рамках проекта Eco-Corridor Fund for the Caucasus эти территории арендуются и фермерам выплачиваются компенсации за то, чтобы они не использовали территорию в течение десяти лет. При этом фермер по-прежнему обладает правом на собственность земли, но ничего там не возделывает.

В случае с Азербайджаном речь идет, в основном, о летних пастбищах и компенсациях за то, чтобы фермеры перестали пасти там собственных домашних животных. Так, люди, вовлеченные в проект, либо уменьшают поголовье животных, которые там пасутся, либо на время отказываются от животноводства. В любом случае они получают денежную компенсацию равную той сумме, которую могли бы получить при своей обычной хозяйственной деятельности. Оценку ведут специалисты в области сельского хозяйства и экономики.

Деньги перечисляются на банковский счет фермера разом, как только заключается контракт. Делается это для того, чтобы убедить сельчан, что их никто не собирается обманывать и отбирать земли. Однако воспользоваться всей суммой человек не может: лишь в конце каждого текущего года, после проведения соответствующего мониторинга, позволившего убедиться, что земли не эксплуатировались владельцем, он сможет снять 10% от всей суммы. И так на протяжении десяти лет.

Сегодня в Азербайджане заключены договоры с 12 общинами - два кластера расположены в Губе (там всего восемь общин, четыре из которых расположены вокруг села Гонагкянд, остальные четыре - вокруг деревни Хыналыг), еще четыре деревни находятся в Гахе, возле cела Илису. Если учитывать в будущие планируемые коридоры, то с учетом территории Нахчывана WWF планирует привлечь к сотрудничеству еще примерно 20 общин.

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