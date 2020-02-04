Ailə NET запускает сеть 5G WiFi в каждом доме

Новый маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4A является самым совершенным WiFi аппаратом ныне представленным компанией для своих абонентов. Основной задачей двухдиапазонного роутера в 5 ГГц является удовлетворение растущих потребностей пользователей Ailə NET, после того как провайдер резко увеличил скорости интернет соединения во всех тарифах.

В первую очередь нужно отметить что, в отличие от обычных роутеров двухдиапазонный Xiaomi Mi 4A поддерживают частоту передачи сигнала в 5 ГГц, что в свою очередь позволят получать более четкое и высокоскоростное интернет соединение. На сегодняшний день уже все современные устройства (мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.п.) поддерживают работу двухдиапазонных маршрутизаторов (5G) и даже при одновременном подключении нескольких устройств не загружают сеть. При подключении к роутеру пользователю будет представлены сразу два варианта соединения: обычный 2.4 ГГц и 5 ГГц, если ваше устройство поддерживает 5G соединение, то спокойно можете выбрать эту современную сеть. В противном случае нужно выбрать обычное соединение в 2.4 ГГц.

По акции современный Xiaomi Mi 4A можно получить бесплатно, если при первичном подключении к сети Ailə NET оплатить сразу два месяца подписки, лояльные абоненты также могут бесплатно обновить свои роутеры продлив подписку на шесть месяцев вперед.

Оптоволоконная сеть Ailə NET не зависит от телефонных линий, кроме того для подключения к интернету не требуется модем.

Для подключения к услугам интернет провайдера Ailə NET, следует позвонить по короткому номеру 012 920 или же заполнить онлайн заявку на сайте.

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