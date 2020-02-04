Уровень сейсмоустойчивости для каждого здания в Баку следует определять отдельно - Гурбан Йетирмишли

БАКУ /Trend/ - В ходе строительных работ в Баку нельзя применять стандартное балльное оценивание территории. Уровень сейсмоустойчивости для каждого здания следует определять отдельно.

Об этом в ходе мероприятия на тему «Землетрясения в Элязыге и Малатье в 2020 году: тектонический и геодинамический анализ» сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли, передает во вторник Trend.

Он отметил, что здания, построенные на одной и той же территории по одному и тому же проекту могут подвергнуться при землетрясении различной степени разрушения.

"Основные показатели сейсмичности в котлованах, вырытых на расстоянии 10-15 метров друг от друга в ходе инженерно-коммуникационных работ на Абшероне и в Баку, значительно разнятся. В связи с этим стандартное оценивание на территории с таким сложным геологическим рельефом неприемлемо", - сказал Йетирмишли.

Он добавил, что на одной и той же территории по одному и тому же проекту в Турции было построено несколько зданий, но разрушилось во время недавнего землетрясения только одно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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