В Азербайджане будет организован III летний лагерь молодежной диаспоры

4 февраля 2020 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой готовится к реализации одного из крупномасштабных проектов — организации очередного летнего лагеря молодежи диаспоры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Регистрация для участия в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" («Волонтеры-2020») уже началась.

Летний лагерь будет действовать с 12 по 19 июля этого года в г. Гусар.

Лагерь посвящается объявлению 2020 года «Годом волонтеров» в Азербайджане в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В лагере могут участвовать представители молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, способные общаться на азербайджанском языке.

Участие в лагере бесплатное.

Желающие участвовать в III летнем лагере азербайджанской молодежной диаспоры "Könüllülər-2020" («Волонтеры-2020») могут ознакомиться с формой обращения и условиями в лагере, пройдя по ссылке.

Отметим, что Комитет уже успешно организовал два летних лагеря молодежной диаспоры. Азербайджанцы, живущие в различных странах мира, и молодые представители народов, питающих дружеское отношение к Азербайджану, собравшись на этой платформе, получают возможность ближе познакомиться с Азербайджаном, а также пообщаться между собой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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