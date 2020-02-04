В Азербайджане становится теплее

4 февраля 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-14, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в горных местностях снегопад, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местностях временами усилится.

Ночью 2-7, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне снижения атмосферного давления ожидается южный ветер, неблагоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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