Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к недобросовестным отельерам

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана обратилось к отелям, которые в преддверии групповых игр чемпионата Европы по футболу в Баку, искусственным образом завышают цены.

Как сообщает во вторник Trend, председатель Агентства Фуад Нагиев напомнил, что групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы в стране будут проведены три матча в рамках групповых игр, и один – в 1/4 финала.

«Такие международные мероприятия играют колоссальную роль в развитии туризма, а также они важны с точки зрения продвижения имиджа Азербайджана в мире, привлечения в страну туристов. В Азербайджане имеется достаточное количество отелей и мест для временного проживания различной ценовой категории, принадлежащие как местным, так и международным брендам. Но с сожалением стоит отметить, что в некоторых зарубежных СМИ распространилась информация, направленная на сформирование у туристов негативного мнения об Азербайджане», - сказал Нагиев.

По его словам, некоторые отели, хостелы и другие предприятия временного проживания искусственно завысили цены, отменили брони на места, зарезервированные задолго до времени проведения игр, и выставили их на продажу по более высокой цене. Все это может сформировать ложное мнение об Азербайджане и оказать негативное влияние на развитие туризма.

"По этой причине, призываем отели, хостелы, другие объекты временного проживания не допускать подобных случаев. Все участники туристической индустрии страны должны трудить добросовестно и ответственно, чтобы зарубежные гости покидали Азербайджан с хорошими впечатлениями, и вновь возвращались сюда раз за разом. Мы верим в профессионализм наших специалистов в сфере туризма, и надеемся на традиционные гостеприимство и толерантность граждан страны», - добавил Фуад Нагиев.

Отметим, в целях обеспечения комфорта зарубежных гостей и туристов, которые прибудут в страну во время групповых игр финальной стадии чемпионата Европы в Баку, Государственное агентство по туризму будет действовать совместно с соответствующими государственными органами.

Нагиев от имени Госагентства выразил признательность всем, кто трудится во имя повышения положительного имиджа Азербайджана в мире.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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