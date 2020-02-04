В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)

4 февраля 2020 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлено 300 новых современных автобусов.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в ближайшее время они будут пущены на линии: «Это 20 18-метровых автобусов, а остальные - 12-метровые. По указанию Президента Ильхама Алиева, в этом году планируется приобрести еще 415 автобусов. Это на 60-70% позволит обновить автобусный парк Баку».

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)
  • В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)
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