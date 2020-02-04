Где протянется трамвайная линия в Баку?

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство рассматривает с зарубежной компанией вопрос строительства трамвайной линии в Баку.

Об этом сказал председатель правления Агентства Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

«В настоящее время мы работаем в этом направлении с международными организациями. Обсуждается вопрос соединения поселков Локбатан и Говсан трамвайной линии через проспект Нефтяников и Белый город. Первый ряд Приморского национального парка меньше используется жителями, они предпочитают гулять ближе к морю, поэтому построить трамвайную линию вполне возможно. Если эти организации дадут положительный ответ, на проспекте Нефтяников общественного транспорта вообще не останется».

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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