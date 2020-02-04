Где протянется трамвайная линия в Баку?

4 февраля 2020 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство рассматривает с зарубежной компанией вопрос строительства трамвайной линии в Баку.

Об этом сказал председатель правления Агентства Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

«В настоящее время мы работаем в этом направлении с международными организациями. Обсуждается вопрос соединения поселков Локбатан и Говсан трамвайной линии через проспект Нефтяников и Белый город. Первый ряд Приморского национального парка меньше используется жителями, они предпочитают гулять ближе к морю, поэтому построить трамвайную линию вполне возможно. Если эти организации дадут положительный ответ, на проспекте Нефтяников общественного транспорта вообще не останется».

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку доставлены 18-метровые автобусы (ФОТО)
Общество 17:18
В Баку выделены бесплатные парковочные места (ФОТО)
Общество 16 января 13:03
Незаконную парковку в Баку будут контролировать патрульные автомобили с камерами (ФОТО)
Общество 15 января 15:48
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 13 января 09:34
В Баку изменится движение автотранспорта
Общество 10 января 14:01
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут (ФОТО)
Общество 10 января 13:42
Лента новостей
Порядка 20 % избирательных участков Азербайджана оснащены веб-камерами
Политика 19:03
SOCAR может обеспечить развитие ряда отраслей промышленности в Азербайджане
Энергетика 18:41
Азербайджанская компания нарастит объемы производства консервированной продукции
Бизнес 18:17
Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
Общество 18:13
Названы направления с большим потенциалом для развития торговли Казахстана
Бизнес 18:11
Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
Культура 18:02
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе
Турция 17:58
Национальное агентство по минеральным ресурсам Грузии о реализованных в 2019 году проектах
Бизнес 17:52
В Азербайджане будет создан новый питомник по разведению растений
Экономика 17:36