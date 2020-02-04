Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)

4 февраля 2020 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кандидат в депутаты в рамках предстоящих выборов в Милли Меджлис (парламент) из Гедабей-Товузского избирательного округа № 104 Арзу Нагиев продолжает встречаться с избирателями.

Как сообщает во вторник Trend, Арзу Нагиев встретился с жителями сёл Сарытала, Чобансыгнаг, Намхош, Ахмедабад, Абдал, Гочдере, Исакенд, Гарибли и Агбашлар Товузского района.

Кандидат в депутаты провел обмен мнениями по вопросам, интересующим избирателей.

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  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
  • Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района (ФОТО)
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