Фирдовси Алиев: Призываем общественность Азербайджана к содействию в озеленении

4 февраля 2020 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы крайне заинтересованы в том, чтобы общественность сама оказывала поддержку министерству экологии и природных ресурсов в работах по озеленению, сама поднимала вопросы о том, на каких территориях следует это делать.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он призвал население проявлять активность в мероприятиях такого рода, а также самим предлагать министерству на каких участках следует проводить работу по озеленению. Замминистра также призвал граждан принять участие в опросах министерства в социальных сетях.

«Жители конкретных территорий могут сообщить названия этих мест в ходе опроса, а мы, вместе с гражданами, будет проделывать работу по озеленению этих территорий. Однако, дело этим не ограничиваются. Мы также заинтересованы в том, чтобы посаженые деревья выросли здоровыми, чтобы они охранялись, имела место общественная критика. Опыт прошлого года показывает, что граждане уже сами проявляют активность в этом вопросе», - сказал Алиев.

Он сообщил, что в пору весеннего и осеннего сезонов посадки деревьев в 2019 году по республике было посажено около двух миллионов деревьев. Саженцы были выращены в растениеводческих питомниках министерства. С целью поддержки развития шелководства, только в прошлом году роздано 700 тысяч тутовых саженцев. В этом году с участием волонтеров будет посажено больше деревьев, чем в прошлом году.

«Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год «Годом волонтеров». В этой связи, министерство уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. При министерстве создан штаб, составлен и представлен в соответствующие структуры план мероприятий. С участием волонтеров и при поддержке общественности мы планируем посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом. Независимо от профессии и возраста для всех необходима здоровая окружающая среда. Однако, наряду с правом на жизнь в здоровой среде, человек также должен участвовать в ее формировании. Все мы должны начинать с самих себя. Природу должен защищать каждый гражданин», - подчеркнул Фирдовси Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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