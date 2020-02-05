В Азербайджане начались мониторинги состояния очистных установок модульного типа - минэкологии

5 февраля 2020 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов приступило к мониторингам состояния очистных установок модульного типа на территории страны, сообщил в среду Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, начиная с 2007 года, министерством во многих селах для удовлетворения потребности населения в чистой питьевой воде были установлены очистные установки модульного типа. В настоящее время они обслуживаются ОАО "Азерсу" (водный оператор).

«Мониторинги по выявлению состояния этих установок уже начались. Их результаты будут представлены правительству», - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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