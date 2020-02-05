В Азербайджане пройдет пробный экзамен по новой модели вступительного экзамена

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 16 февраля проведет пробный экзамен по новой модели вступительного экзамена.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ, регистрация для участия в пробном экзамене завершится в 11:00 10 февраля.

Экзамены будут организованы в Баку, Сумгайыте, на Абшероне, в Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Шеки, Мингячевире, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёкчае, Шамахы, Исмайыллы, Физули, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире, Ширване, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы.

Отметим, что участникам экзамена будут предложены по 30 заданий по каждому из трех предметов. 22 задания будут закрытого, восемь - открытого типа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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