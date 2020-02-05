В Азербайджане ужесточается контроль в местах оплачиваемых общественных работ

5 февраля 2020 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения проведено совещание, посвященное предстоящим задачам в направлении исполнения поручений, которые были даны Президентом Ильхамом Алиевым в конференции по итогам первого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах», передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря дальновидной социальной политике Президента Ильхама Алиева в стране достигнуты значительные успехи в сфере социального развития. Он особо отметил революционные шаги в направлении повышения социальных выплат, в том числе повышения зарплат, пенсий, пособий, что в целом затронуло порядка 42 процентов населения.

В ходе совещание были обсуждены такие темы как создание центров DOST, предоставление семьям шехидов и инвалидам войны не менее 1500 квартир, расширение программы самозанятости, а также усиление контроля в местах оплачиваемых общественных работ. В то же время предметом обсуждения стали деятельность в направлении устранения неформальной занятости и защиты прав работников, улучшение доступа малоимущих семей к программе адресной государственной социальной помощи.

Министр сообщил, что открытие 40 тысяч рабочих мест по инициативе Президента – особо значимый социальный проект. В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, жесткий контроль и обеспечение прозрачности в данной области будет одним из главных направлений деятельности министерства. В ходе совещания также было принято решение о создании особой мониторинговой группы для исполнения вышеупомянутых функций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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