Фирдовси Алиев: Совместно с волонтерами и при поддержке общественности планируется посадить еще больше деревьев

5 февраля 2020 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С участием волонтеров и при поддержке общественности планируется посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом.

Об этом сказал в среду Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

"Глава азербайджанского государства объявил 2020 год «Годом волонтеров». Министерство уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. Создан штаб, представлен в соответствующие структуры план мероприятий. С участием волонтеров и при поддержке общественности мы планируем посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом", - сказал Алиев.

Замминистра отметил, что в здоровой окружающей среде нуждаются все, и поэтому участвовать в ее обеспечении должен каждый человек.

Призывая всех к активному участию в акциях по озеленению, Алиев отметил, что граждане могут выступать с инициативами и предлагать проведение подобных акций на той или иной территории: "Министерство экологии заинтересовано в поддержке общественности в данном вопросе".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начались мониторинги состояния очистных установок модульного типа - минэкологии
Общество 11:23
Умайра Тагиева: В Баку температура превышала климатическую норму на 6 градусов
Общество 10:33
Фирдовси Алиев: Призываем общественность Азербайджана к содействию в озеленении
Общество 4 февраля 20:08
В Азербайджане будет создан новый питомник по разведению растений
Экономика 4 февраля 17:36
В феврале температура воздуха в Азербайджане превысит климатическую норму
Общество 31 января 14:20
Минэкологии о наблюдаемой пыли в Азербайджане
Общество 31 января 12:18
Лента новостей
Обнародованы даты выпускных экзаменов для бакинских школьников
Общество 13:23
На дороге Биби-Эйбат продолжаются строительные работы (ФОТО)
Транспорт 13:22
Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи опроверг сообщения о покупке eBay
США 13:18
В Туркменистане создана акционерная ж/д компания
Транспорт 13:16
Национальный оператор связи о преимуществах интерактивной телевизионной услуги
ИКТ 13:13
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Москве
Политика 13:10
Замглавы МИД Венгрии прибудет в Азербайджан
Политика 13:10
В Азербайджане увеличится производство строительной продукции
Бизнес 13:06
Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан
Политика 13:02