Фирдовси Алиев: Совместно с волонтерами и при поддержке общественности планируется посадить еще больше деревьев

БАКУ /Trend/ - С участием волонтеров и при поддержке общественности планируется посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом.

Об этом сказал в среду Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

"Глава азербайджанского государства объявил 2020 год «Годом волонтеров». Министерство уже предпринимает определенные шаги в этом направлении. Создан штаб, представлен в соответствующие структуры план мероприятий. С участием волонтеров и при поддержке общественности мы планируем посадить в этом году значительно больше деревьев, чем в прошлом", - сказал Алиев.

Замминистра отметил, что в здоровой окружающей среде нуждаются все, и поэтому участвовать в ее обеспечении должен каждый человек.

Призывая всех к активному участию в акциях по озеленению, Алиев отметил, что граждане могут выступать с инициативами и предлагать проведение подобных акций на той или иной территории: "Министерство экологии заинтересовано в поддержке общественности в данном вопросе".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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