Обнародованы даты выпускных экзаменов для бакинских школьников

5 февраля 2020 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый тур выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования (IX класс) будет организован Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 1, 9 и 15 марта, второй тур - 7, 14 и 21 июня.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Управление по образованию г. Баку.

Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (XI) будут проведены 5, 12 и 19 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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