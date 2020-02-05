Завтра в Азербайджане будет до 23 градусов тепла

5 февраля 2020 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем - 15-19, в Баку ночью - 5-7, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 3-8, днем - 5-20, в отдельных местах до 23 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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