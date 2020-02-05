В Баку прошла конференция в поддержку Азербайджана в переговорах по вступлению в ВТО(ФОТО)

21 января 2020 года состоялась итоговая конференция проекта «Поддержка и укрепление потенциала Департамента ВТО министерства экономики Азербайджанской Республики в переговорах по вступлению в ВТО», финансируемого Европейским союзом.

Проект начал свою деятельность 23 января 2018 года. Партнером проекта являлось министерство экономики. Среди других бенефициаров были несколько министерств, комитетов, государственных органов и т.д. В течение двухлетней деятельности проект оказывал помощь правительству Азербайджана в усовершенствовании торгового законодательства и его соответствии правилам ВТО и передовым международным практикам, также оказывал помощь переговорной группе в переговорах по вступлению в ВТО, способствовал укреплению институционального потенциала отдела торговой политики и ВТО министерства экономики, в частности, в подготовке к переговорам по вступлению в ВТО и повышению осведомленности общественности по вопросам ВТО и связанным с торговлей вопросам. Проект был реализован консорциумом, состоящим из DMI Associates (Франция) и Ekvita (Азербайджан).

Для представления проделанной работы и результатов, достигнутых в рамках проекта, представительством ЕС, а также DMI Associates (Франция) и Ekvita (Азербайджан) была организована итоговая конференция проекта. В конференции приняли участие должностные лица правительства Азербайджана, в том числе представители министерства экономики и министерства иностранных дел, а также члены представительства Европейского союза в Азербайджане, представители частного сектора и научных учреждений.

Представители консорциума, директор DMI Associates г-жа Селеста Ван Ден Брок и директор Ekvita г-н Ильгар Мехти открыли конференцию и поприветствовали гостей.

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане г-н Кестутис Янкаускас подчеркнул важность технической помощи торговой политике при оказании помощи правительству Азербайджана в реализации его программы реформ и стремлений к диверсификации экономики. Он выразил удовлетворение работой проекта по успешному оказанию необходимой помощи. Г-н Янкаускас отметил важность соответствия правилам ВТО в построении двусторонних экономических отношений и привлечении иностранных инвесторов. Он также озвучил необходимость повышения осведомленности общественности для преодоления ложных представлений о ВТО и потенциальных последствиях вступления в ВТО для Азербайджана.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики г-н Сахиб Мамедов высоко оценил продолжающееся сотрудничество ЕС и Азербайджана. Он отметил, что существует прочная правовая основа для улучшения двусторонних экономических отношений. Г-н Мамедов также коснулся притока инвестиций из ЕС и двусторонних отношений между Азербайджаном и различными государствами-членами ЕС. Он представил краткий обзор работы проекта с точки зрения министерства экономики и подчеркнулсущественную работу, проделанную вукреплении потенциала должностных лиц министерства.

Директор Отдела вступления в ВТО г-жа Майка Ошикава подтвердила, что экономические и институциональные реформы рассматриваются в качестве основного преимущества стран, стремящихся к вступлению в ВТО. Она отметила, что вступление в ВТО может выступать в роли эффективного внешнего "якоря" в закреплении проведенных реформ. Она провела параллели между 36 присоединившимися странами и Азербайджаном и подчеркнула сходство с некоторыми в том, что их экономика основана на ресурсах и в прошлом прошла переходный период. Г-жа Ошикава сослалась на исследования, показывающие более быстрый экономический рост и улучшенные позиции в отношении легкости ведения бизнес-рейтингов стран после их вступления в ВТО, а также долгосрочный рост благосостояния и валового внутреннего продукта (ВВП) в результате членства в ВТО. Она представила обзор процесса вступления Азербайджана на сегодняшний день, проинформировала о возможных последующих шагах и выразила свою уверенность в том, что 2020-й год может стать для Азербайджана хорошей возможностью для вхождения в заключительную фазу процесса вступления в ВТО.

Руководитель группы проекта в течение первого года его реализации, г-н Мариус Бордалба проинформировал участников о начале проекта и высоких ожиданиях со всех сторон. Он положительно оценил сотрудничество Бенефициара и отраслевых агентств и отметил, что с самого начала проектный подход являлся творческим и устойчивым взаимодействием со всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Г-н Мариус Бордалба в подробностях описал цели проекта, основные направления деятельности и помощь, предоставленную в течение первого года. Он сослался на рекомендации, предоставленные в различных областях регулирования торговли, включая торговые средства, сельское хозяйство, интеллектуальную собственность, основанную на требованиях ВТО и передовые практики регулирования. Г-н Мариус Бордалба подчеркнул значимость ежедневной помощи министерству экономики и помощи проекта в реализации Стратегических дорожных карт по дополнительным запросам. Также он коснулся деятельности, связанной со вступлением в ВТО, включая помощь в подготовке ответов на вопросы членов ВТО и других документов, касающихся вступления.

Руководитель группы проекта с мая 2019 года и старший советник по международной торговле г-жа Алисия Гринидж заявила, что деятельность проекта также направлена на улучшение двусторонних торговых отношений Азербайджана, повышение конкурентоспособности и упрощение интеграции Азербайджана в мировые рынки. Она отметила, что различные мероприятия, такие как "круглые столы", которые были проведены по ключевым вопросам, способным в настоящее время и в будущем повлиять на Азербайджан в качестве члена ВТО, и академические мероприятия стали форумом для различных участников, включая различные государственные органы, представителей частного сектора и научных кругов в целях их взаимодействия друг с другом.

Она подчеркнула важность просветительских мероприятий и материалов, подготовленных проектом, для лучшего информирования общественности и преодоления ложных представлений о ВТО. Г-жа Гринидж верит, что техническая помощь, предоставляемая проектом, позволит Азербайджану лучше понять гибкие возможности, существующие в ВТО, и окажет огромную помощь в переговорах по вступлению.

Затем группой экспертов проекта были представлены соответствующая деятельность и ее результаты. Ключевой эксперт проекта г-н Илькин Алиев представил обновленный веб-портал www.wto.az, рассказал о структуре и различных разделах портала и подчеркнул его значимость с точки зрения повышения общественной осведомленности о ВТО. Портал содержит соответствующие законы и правила, касающиеся торговли, переводы соглашений ВТО на азербайджанский язык, информацию о ВТО, процессе вступления Азербайджана в ВТО и последние новости по данному вопросу.

Будучи старшим экспертом по средствам защиты торговли, г-н Мариус Бордалба сообщил о деятельности, проделанной в области средств защиты торговли, включая обзор законодательства Азербайджана о средствах защиты торговли, а также рекомендации, предоставленные соответствующим государственным органам, подготовку руководств, брошюр и листовок касательно использования торговых средств в Азербайджане.

Старший эксперт по международным правам интеллектуальной собственности, г-н Лорен Мандерье проинформировал участников о вкладе проекта в поправки к законодательству об интеллектуальной собственности в Азербайджане, особенно в отношении защиты данных медицинских исследований, а также в мероприятия по повышению осведомленности о пограничной защите прав интеллектуальной собственности (ИС) и географических указателей на основе передовых практик.

Старший эксперт в области торговли товарами и бывший переговорщик по вступлению Республики Казахстан в ВТО г-жа Арай Касабекова поделилась опытом Казахстана по акцизным налогам и переговорам по сельскохозяйственным субсидиям.

Выступая в качестве старшего эксперта в области международной торговли услугами, г-жа Алисия Гринидж представила информацию о мероприятиях, осуществляемых в различных секторах услуг, в частности, в сфере почтовых и финансовых услуг, а также затронула основные вопросы, обсуждавшиеся с соответствующими государственными органами, включая последнюю информацию по региону в области банковских и финансовых услуг.

Более подробную информацию о деятельности проекта, а также всю соответствующую информацию и документы, касающиеся процесса вступления Азербайджана в ВТО можно найти на веб-портале www.wto.az.

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