Начался прием на работу в Бакинский государственный центр профобразования по промышленности и инновациям

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям начался прием на работу для кандидатов, желающих работать преподавателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Процесс по приему на работу по специальностям ИКТ, автоматизации, строительства, механики, электроники, электротехники и другим специальностям будет продолжен до 28 февраля.

Кандидаты, желающие работать преподавателями или помощниками преподавателя, должны иметь профессиональное или высшее образование по вышеперечисленным специальностям, свободно владеть азербайджанским, русским и английским языками. Предпочтение будет отдано лицам, имеющим профессиональный опыт.

Кандидаты могут отправлять CV на recruiting.bsii@vet.edu.az , пометив одну из названных специальностей в рубрике «Тема».

Отметим, что Бакинский государственный центр профобразования по промышленности и инновациям, имеющий самые последние технологические возможности, является современным образовательным комплексом, созданным по корейским образовательным стандартам в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Кореи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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