В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах

5 февраля 2020 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане независимо от местоположения можно будет наблюдать за дикой природой в лесах с помощью смартфонов.

Об этом в среду сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он сообщил, что для этого будет разработано мобильное приложение, которое позволит следить за ситуацией в лесах. По его словам, это можно будет сделать только в лесах, где установлены камеры.

Замминистра отметил, что с целью охраны природы в лесных массивах пяти районов – Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского – установлены камеры. Они будут активны круглосуточно, что сыграет важную роль в охране лесов.

"Такое оборудование также имеет большое значение для своевременного обнаружения очагов пожаров. Мобильное приложение будет готово в скором времени. После этого граждане, независимо от местоположения, смогут наблюдать за дикой природой в лесах со своих смартфонов", - сказал Фирдовси Алиев.

Он добавил, что это также можно оценивать как метод общественного контроля.

(Автор: Ильхама Исабалаева).

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