В Азербайджане свыше 900 студентов воспользовались системой электронного перевода из вуза в вуз

5 февраля 2020 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс регистрации перевода студентов, начавшийся 1 февраля, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня для перевода или смены специальности обратились 906 человек.

Электронный прием документов продолжится до 7 февраля.

С 2016 года, когда начала функционировать система электронного перевода, и до 2019 года был осуществлен перевод 5 959 студентов, из которых 61 – студенты, переведенные с уровня магистратуры, 129 – из зарубежных вузов, 816 - из колледжей, 4 953 - переведенные или сменившие специальность в вузах страны.

Отметим, что перевод студентов из местных и зарубежных вузов, или смена специальности, а также перевод студентов из колледжей страны, обучающихся на уровне магистратуры, осуществляется на портале transfer.edu.az

Напомним, что портал transfer.edu.az был создан министерством образования в 2016 году и нацелен на упрощение и обеспечение прозрачности процесса перевода студентов.

(Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Начался прием на работу в Бакинский государственный центр профобразования по промышленности и инновациям
Общество 15:34
В Азербайджане для перевода в другой вуз обратились 72 человека
Общество 3 февраля 13:08
Азербайджанский педагогический университет и Университет Джорджа Вашингтона будут готовить магистров
Общество 31 января 11:38
В Азербайджане тысячи студентов сменили учебные заведения и специальности
Общество 30 января 20:48
В Азербайджане названы причины отказа от перевода суббакалавров
Общество 30 января 18:21
В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год
Общество 30 января 13:03
Лента новостей
Стали известны подробности о новой авиакомпании на грузинском рынке
Транспорт 18:04
Вспоминая Гара Гараева - премьера каждого его произведения превращалась в праздник музыки (ФОТО)
Культура 17:59
В Грузии комментируют цену на сахар в стране
Бизнес 17:58
В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17:56
ЦИК Азербайджана предупредил Фараджа Гулиева
Политика 17:56
Google признала массовую утечку данных пользователей
США 17:55
Казахстан нацелен на сборку спутников производства One Web
ИКТ 17:50
Весёлая война турецких жен в Баку (ВИДЕО)
Интересное 17:49
Еврокомиссар: Пока невозможно оценить экономические последствия коронавируса
Европа 17:48