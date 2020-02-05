ЦИК: В Азербайджане веб-камеры парламентских выборов приведены в готовность

5 февраля 2020 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане почти в 20% участков, то есть, в 1000 участках, установлены веб-камеры.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред комиссии Ровзат Гасымов, сообщает в среду Trend.

По его словам, проверка и приведение в готовность веб-камер завершена.

Гасымов добавил, что в 119 избирательных округах установлено 1000 веб-камер.

На заседании было принято решение о публикации списка участков, где установлены веб-камеры.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане будут проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

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