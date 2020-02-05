ЦИК Азербайджана аннулировала кандидатуру лица с двойным гражданством

БАКУ/Trend/ - Аннулирована кандидатура Джамалова Рашада Явер оглу от 46-го Ширванского избирательного округа.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает в среду Trend.

Было отмечено, что Джамалов имеет два гражданства. После обсуждений решение 46-го Ширванского избирательного округа было аннулировано.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане будут проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.