Генпрокуратура Азербайджана о новой информации в связи с убийством Нармин Гулиевой

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и отдельными информационными ресурсами распространяется различная анонимная информация об убийстве ребенка в Товузском районе.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в обращении Генпрокуратуры Азербайджана.
По указанному факту в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается всестороннее и объективное расследование, распространенная информация будет изучена и на ее основании будет проведено расследование.
Следственная группа просит людей, обладающих информацией об этом убийстве связаться с ними по телефонам +99412 440 75 25 и +99412 440 79 25.
При этом полностью гарантируется анонимность и безопасность обратившихся людей.
Кроме того, Генпрокуратура рекомендует СМИ не распространять информацию, которая может оказаться конфиденциальной и противоречащей интересам следствия без уточнения с пресс-службами соответствующих госструктур.
Общественность будет дополнительно информироваться о ходе расследования
(Текст: Турал Гарадажев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.