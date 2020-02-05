Генпрокуратура Азербайджана о новой информации в связи с убийством Нармин Гулиевой

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и отдельными информационными ресурсами распространяется различная анонимная информация об убийстве ребенка в Товузском районе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в обращении Генпрокуратуры Азербайджана.

По указанному факту в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается всестороннее и объективное расследование, распространенная информация будет изучена и на ее основании будет проведено расследование.

Следственная группа просит людей, обладающих информацией об этом убийстве связаться с ними по телефонам +99412 440 75 25 и +99412 440 79 25.

При этом полностью гарантируется анонимность и безопасность обратившихся людей.

Кроме того, Генпрокуратура рекомендует СМИ не распространять информацию, которая может оказаться конфиденциальной и противоречащей интересам следствия без уточнения с пресс-службами соответствующих госструктур.

Общественность будет дополнительно информироваться о ходе расследования

(Текст: Турал Гарадажев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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