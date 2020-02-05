АПБ и минэкологии Азербайджана обратились к населению в связи с птичьим гриппом

БАКУ /Trend/ - С целью защиты населения страны от птичьего гриппа Агентство пищевой безопасности (АПБ) и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с другими соответствующими структурами периодически проводят эпизоотологические мониторинги.

Как сообщает в среду Trend, результате лабораторных исследований образцов, взятых во время последних мониторингов в январе текущего года в национальных парках и государственных природных заповедниках, на болотистых территориях, прибрежных зонах, а также крупных коммерческих птицеводческих предприятиях, приусадебных и малых птицеводческих хозяйствах, возбудители птичьего гриппа не обнаружены. Также не были обнаружены мертвые птицы с признаками заболевания.

Наряду с этим, АПБ и министерство принимают упреждающие меры в связи с информацией Всемирной организации по охране здоровья животных и других соответствующих международных организаций об эпизоотической ситуации и обнаружении в ряде европейских стран возбудителей птичьих заболеваний.

В то же время, эпизоотический риск создает и то, что в связи с географическими, климатическими особенностями нашей страны зимой и ранней весной перелетные птицы массово мигрируют через территорию страны и в связи с межсезоньем бывают лишены возможности кормиться в надлежащей степени.

Агентство и министерство призывают граждан проявлять осторожность в связи с эпизоотической ситуацией, не приближаться к птичьим трупам или особям с признаками заболевания. В подозрительных случаях следует сообщить в региональные отделения или call-центр агентства "1003" или на "горячую линию" министерства экологии и природных ресурсов по телефону "168".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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