В связи с предстоящими выборами в Азербайджане полиция переходит на усиленный режим (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране правопорядка в связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами девятого февраля 2020 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в целях проведения внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) в условиях повышенной безопасности личный состав органов внутренних дел республики с восьмого по 11 февраля будет работать в усиленном режиме.

Для обеспечения правопорядка в общественных местах в день выборов будет увеличено число нарядов патрульно-постовой службы, в ходе перевозки избирательных бюллетеней будут предприняты соответствующие меры безопасности.

В приказе отмечается, что согласно статье 104.14 Избирательного кодекса, присутствие сотрудника полиции на избирательном участке, кроме как в качестве голосующего, запрещено. Сотрудник полиции в служебной форме может войти в участок только по решению избирательной комиссии участка или по приглашению председателя вышеназванной комиссии для восстановления правопорядка, и, по исполнении служебных обязанностей, должен немедленно его покинуть.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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