В Баку наблюдается резкое ухудшение погоды

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера прошедшего дня наблюдается резкое изменение погодных условий, сообщает в воскресенье Trend.

В ночные часы в Баку пошел мокрый снег и снег. Северо-западный ветер усиливается. В настоящее время в столице температура воздуха составляет 3 градуса тепла.

Отметим, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0-3 градуса тепла, вечером 1 градус мороза.

Атмосферное давление повысится с 758 до 769 миллиметров ртутного столба.