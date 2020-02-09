В Баку наблюдается резкое ухудшение погоды
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера прошедшего дня наблюдается резкое изменение погодных условий, сообщает в воскресенье Trend.
В ночные часы в Баку пошел мокрый снег и снег. Северо-западный ветер усиливается. В настоящее время в столице температура воздуха составляет 3 градуса тепла.
Отметим, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0-3 градуса тепла, вечером 1 градус мороза.
Атмосферное давление повысится с 758 до 769 миллиметров ртутного столба.
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