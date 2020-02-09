Снижена допустимая скорость на дорогах Баку (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В связи с наблюдаемыми погодными условиями в Баку на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхское шоссе-аэропорт снижено допустимая скорость движения.
Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, на других улицах и проспектах столицы наблюдается нормальное движение транспортных средств.
Агентство также предупреждает водителей: "Просим водителей принять во внимание метеорологические факторы и управлять транспортными средствами с соблюдением установленного предела скорости на дорогах".
Следует отметить, что, в отличие от обычных дней, усилен контроль над автобусами на городских дорогах и трассах.
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