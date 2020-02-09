Вьюга в Азербайджане завтра стихнет

БАКУ /Trend/ - Согласно оперативной информации Национального департамента гидрометеорологии на 19:00 девятого февраля, на территории республики продолжается наблюдаться снежная и ветреная погода.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Департамент, в Баку и на Абшеронском полуострове - в Забрате, Маштаге, Бине идет умеренный снег.

Толщина снежного покрова в низменных районах составила 2-17, в предгорных районах - 5-29, в горных районах - 15-43 сантиметров.

Сильный ветер наблюдался в Маштаге - 38 метров в секунду, порывы ветра в отдельных поселках достигли 21-35 метров в секунду. Скорость ветра на Нефтяных камнях доходила до 28 метров в секунду, высота волн - 6,5 метра. Сильный ветер также наблюдался в Нефтчале, Нафталане, Тертере, Дашкесане и Барде.

К вечеру девятого февраля будет продолжаться наблюдаться снежная погода, однако к 10 февраля погода постепенно стихнет. Скорость ветра будет достигать 15-18, с порывами до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит 0-3 мороза, днем 1-3 градуса тепла. На дорогах ожидается гололедица.

В районах Азербайджана временами будет идти снег. Утром, начиная с западных районов снегопад постепенно прекратится по всей республике. Местами ожидается туман, ветер западный с порывами до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных местносях 17-22 градуса мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)