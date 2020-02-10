Высота волн на Каспии достигла 6,8 метра

/Баку/Trend/ - До утра 10 февраля на территории Азербайджана наблюдались снежные осадки, в некоторых северных и восточных регионах они усиливались, был сильный западный ветер.

Об этом сообщает Trend, ссылаясь на данные Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По данным Департамента, в результате снегопада высота снежного покрова составила: в Хыналыге - 50 см, Сарыбаше (Гах), Агдере - 45 см, Кпызе - 42 см, Габале - 38 см, Шахдаге - 37 см, Исмаиллах - 32 см, Алтыагадже - 28 см, Огузе, Лерике - 26 см, Халтане - 20 см, Гусаре и Ярдымлы - 16 см, Дашкесане и Губе - 15 см, Гедабеке - 14 см, Гейчае - 12 см, Закатале - 11 см, Ордубаде, Гейгеле Тартаре - 5 см, Шахбузе и Астаре - 4 см, Шабране - 3 см, Сядяряке - 1 см.

Ветер: местами северо-западный ветер усиливался: в Маштаге - до 38 м/с, Сумгаите - до 34 м/с, Баку - до 32 м/с, Пираллахи и Гум адасы - до 30 м/с, Нефтяных камнях - до 28 м/с, Чилов адасы - до 26 м/с, Нафталане - до 32 м/с, Нефтчале - до 30 м/с, Тартаре, Мингячевире, Набрани, Сальяне, Хачмазе, Товузе, Евлахе, Барде и Агстафе до 16-22 м/с. Согласно информации станции "Нефтяные камни" уровень волн на Каспийском море достиг 6,8 метра.

Температура: 9 февраля в Баку была на 2,5 градуса ниже нормы. Минимальная температура погоды в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались заморозки в 1-2 градуса ниже нуля, в Аранской зоне - в 2-5 градусов ниже нуля, горных районах - в 10-16 градусов ниже нуля, в высокогорных районах - в 19-24 градусов ниже нуля, Нахчыванской АР - в 6-13 градусов ниже нуля.