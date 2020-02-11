Кабмин Азербайджана о нормативах финансирования общеобразовательных заведений
БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана прокомментировал решение «Об утверждении «Нормативов финансирования государственных общеобразовательных учреждений».
Эти нормативы закрепляют порядок прогнозирования потребности в бюджетных средствах для осуществления текущей деятельности государственных общеобразовательных учреждений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
Формирование уровня нормативов финансирования этих учреждений по видам расходов на следующий финансовый год будет определяться в зависимости от уровня фактических бюджетных средств, выделенных этой сфере в текущем году.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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