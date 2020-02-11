В медучреждениях Баку находятся на карантине в связи с подозрением на коронавирус 13 человек

БАКУ /Trend/ - 12 человек, прибывших из тех городов Китая, где зарегистрирована вспышка коронавируса, помещены в Азербайджане в специально выделенное медучреждение, говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает во вторник Trend.

В отделении инфекционных заболеваний Клиническом медцентра находится один человек, прибывший из китайского города, где не был зарегистрирован коронавирус: «Это гражданин Азербайджана, серьезных проблем со здоровьем у него не выявлено. Его обследование продолжается».

Согласно информации, завтра истекает срок карантина шести человек, прибывших 29 января из китайского города Ухань: «Проблем в их здоровье не выявлено, завтра ожидается их выписка. Срок карантина остальных шести человек, находящихся в специально выделенном медучреждении, завершается 14 февраля, у них также никаких проблем со здоровьем не выявлено».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)