Завтра в Баку без осадков и ожидается до 8 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от -2 мороза до 2 тепла, днем – 5-8 градуса тепла, в Баку ночью около 0, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Ночью -5-10 мороза, днем 5-9 тепла; в горах ночью -12-17, днем 0-5 градусов мороза.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).