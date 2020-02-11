В Баку обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования между университетами ADA и UDLAP
С целью обсуждения перспектив межуниверситетского сотрудничества, посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с проректором Универститета ADA Фаризом Исмаилзаде.
На встрече стороны поговорили о проведенных совместных проектах, а также затронули правовую базу, установленную в 2019-ом году, в особенности, Меморандум о Взаимопонимании. В этой связи, были обсуждены возможности, представляемые упомянутым документом, в частности, возможные схемы взаимного обмена и обучения студентов.
Помимо этого, стороны говорили о вопросах сотрудничества между Университетом АДА и Унивеситета Америкас – Пуэбла (UDLAP), включая летние курсы по обучению и образованию для мексиканских студентов в Азербайджане и азербайджанских студентов в Пуэбле.
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