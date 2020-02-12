Кабмин Азербайджана внес изменение в правила подготовки и утверждения детальных планов
БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в Правила подготовки, согласования и утверждения детальных планов, а также в список согласующих эти планы органов, сообщает в среду Trend.
Согласно изменению, при подготовке детального плана будут учитываться документ стратегической экологической оценки и заключение государственной экологической экспертизы по этому документу.
Соблюдение этих правил обязательно для всех субъектов, занимающихся градостроительной и строительной деятельностью.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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