В Азербайджане введены новые правила приема детей в "нулевку" и I-й класс

БАКУ /Trend/ - Начиная с этого года, прием в подготовительные группы и в I класс государственных общеобразовательных учреждений для граждан Азербайджана будет проводиться по удостоверению личности, иностранных граждан - заграничному паспорту, лиц без гражданства – миграционному удостоверению, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Отметим, что ранее для приема в первый класс граждан Азербайджана требовались документ, подтверждающий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, оригинал или копия его удостоверения личности.

Для приема детей лиц, впоследствии получивших гражданство Азербайджана требуется свидетельство о рождении ребенка, выданное страной, гражданами которых они были ранее, удостоверение личности, выдаваемое в Азербайджане гражданину до достижения им 16 лет, или свидетельство о рождении иностранного государства, для детей иностранных граждан - загранпаспорт родителя, удостоверение личности, дающее право иностранцу на временное или постоянное проживание на территории Азербайджана, оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, а для граждан других стран, получивших статус беженца - документ о патронаже Верховного комиссариата по делам беженцев ООН.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)