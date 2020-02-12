Объявлены имена послов ЧМ по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Объявлены имена послов 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике, который пройдет в Баку 14-16 мая 2020 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики.

Послами Чемпионата мира стали известные спортсмены, многократные чемпионы Европы и мира - Владислав Оскнер (Россия) и Оана Корина Константин (Румыния).

Чемпионат мира по аэробной гимнастике впервые пройдет в Азербайджане. Согласно предварительному списку, в Чемпионате ожидается участие 453 гимнастов из 33 стран.

В трехдневном соревновании, которое пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку, спортсмены поборются в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в аэродансе и аэростепе. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. На Чемпионате пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

(Автор: Джани Бабаева)