Такие соревнования, как "Формула 1", пропагандируют Баку – Эльдар Азизов
БАКУ /Trend/ - Такие соревнования международного значения, как "Формула 1", пропагандируют Баку, а жители столицы с большим интересом наблюдают за гонками.
Об этом на конференции «Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны» сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в среду Trend.
По его словам, проведение в Азербайджане подобных соревнований возможно благодаря существующей в стране стабильности и развитию: "Мы видим положительный эффект. С 2016 года число туристов, прибывающих в Азербайджан, выросло вчетверо. Если в 2016 году было 144 отеля, то теперь их больше 200».
Напомним, что Гран При Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 5-7 июня 2020 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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