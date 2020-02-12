Такие соревнования, как "Формула 1", пропагандируют Баку – Эльдар Азизов

БАКУ /Trend/ - Такие соревнования международного значения, как "Формула 1", пропагандируют Баку, а жители столицы с большим интересом наблюдают за гонками.

Об этом на конференции «Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны» сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в среду Trend.

По его словам, проведение в Азербайджане подобных соревнований возможно благодаря существующей в стране стабильности и развитию: "Мы видим положительный эффект. С 2016 года число туристов, прибывающих в Азербайджан, выросло вчетверо. Если в 2016 году было 144 отеля, то теперь их больше 200».

Напомним, что Гран При Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 5-7 июня 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)