Как распредилились расходы граждан в Азербайджане?

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 3,1 миллиарда манатов, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 3,2 процента.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, товарооборот продуктов, напитков и табачных изделий составил 1,6 миллиарда манатов, непродовольственных товаров – 1,5 миллиарда манатов, что на 2,7 и 3,6 процента выше (соответственно), чем в январе 2019 года.

За отчетный период 44,8 процента средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, пришлось на продукты питания, 6,1 процента – на напитки и табачные изделия, 17,6 процента – на текстильные изделия, одежду и обувь, шесть процентов – на мебель и электротехническую продукцию, на покупку автомобильного топлива пришлось 5,4 процента от общих потраченных средств, фармацевтических и медицинских товаров – 1,3 процента, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции – 0,7 процента. Также 18,1 процента от общей суммы пришлось на другие непродовольственные товары.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за январь 2020 года составил 309,1 маната или на 15,3 маната больше в номинальном выражении, чем за соответствующий период 2019 года. За отчетный период среднемесячный объем реализованных продовольственных товаров и табачной продукции на душу населения составил 157,2 маната, непродовольственных товаров – 151,9 маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).