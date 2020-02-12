Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность возрастет, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 7-11, в Баку ночью - 0-2, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются осадки, на горных территориях - снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 0-5 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)