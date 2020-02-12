Azercell провел встречу с победителями олимпиады (ФОТО)

Выбор большинства населения страны и лидер местного рынка мобильной связи ООО “Azercell Telekom”, отличается инициативами, направленными на личностное и научное развитие молодежи. Успешно продолжая традиции в этом направлении, 12-го февраля компания провела встречу с неоднократно и достойно представившими нашу страну на международных олимпиадах Абуталыбом Намазовым, Мурадом Эйнизаде, Азизом Гусейновым и Ибрагимом Тагизаде. Президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Нигяр Шихлинская, директор отдела Института образования по работе с одаренными детьми Фуад Гараев, специалист Института образования Горхмаз Мустафаев, учителя сборной по подготовке к международным олимпиадам Кянан Асгерли и Рашад Мамедов поздравили студентов с их достижениями и пожелали им успехов в будущих начинаниях. «В последние годы наши школьники все чаще занимают призовые места на международных олимпиадах. Эта тенденция является для нас предметом особой гордости. Мы безмерно рады, что Azercell имеет особую заслугу в данном достижении наших школьников. Наша компания, всегда поддерживает проекты, направленные на развитие образования, человеческого капитала и подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, и впредь планирует продолжать свою деятельность в этом направлении»,- подчеркнул Вахид Мурсалиев во время своей вступительной речи на мероприятии. Фуад Гараев, в свою очередь, выразил признательность Azercell за оказанную поддержку. Ф. Гараев особо отметил совместную работу Института образования и компании Azercell по выявлению талантливых школьников в области компьютерных наук и выразил надежду на дальнейшие достижения сборной Азербайджана на следующих международных олимпиадах.

Напомним, что январь 2020 года запомнился очередными победами азербайджанских школьников на 16-ой Международной Жаутыковской Олимпиаде, прошедшей с 8 по 15 января в Казахстане в городе Алматы. Так, ученик 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Абуталыб Намазов привез в Азербайджан первую золотую медаль по информатике за всю историю участия нашей страны на международных олимпиадах. В то же время, ученик 11-го класса того же лицея Мурад Эйнизаде выиграл серебряную медаль, а ученик 10-го класса общеобразовательной школы номер 15 города Гянджа Азиз Гусейнов — бронзовую.

Отметим, что начиная с 2017-го года Azercell совместно с Министерством Образования организует тренинги для школьников с целью создания условий для

подготовки школьников к международным турнирам по информатике и раскрытия их научного потенциала.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People